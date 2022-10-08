Спортивный юрист Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России
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«Малком и Клаудиньо выступали на Олимпиаде. А Олимпиада проходит под эгидой ФИФА. Поэтому эти футболисты не смогут играть за сборную России. Они могут поменять гражданство, но спортивное гражданство сменить не смогут», — цитирует Прокопеца «Спорт-Экспресс».
«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.
8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев указал на регламент, говоря об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России.