Спортивный юрист Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Малком и Клаудиньо выступали на Олимпиаде. А Олимпиада проходит под эгидой ФИФА. Поэтому эти футболисты не смогут играть за сборную России. Они могут поменять гражданство, но спортивное гражданство сменить не смогут», — цитирует Прокопеца «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев указал на регламент, говоря об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России.