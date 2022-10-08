Гендиректор «Зенита» указал на регламент, говоря об игре Малкома и Клаудиньо за сборную России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нужно знать разницу между спортивным и страховым гражданством, обсуждая возможное выступление бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Прежде чем спрашивать, изучите разницу между страховым и спортивным гражданством в футболе, и кто проводит Олимпийские игры», — цитирует Медведева РИА Новости.

«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство