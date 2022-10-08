Губерниев положительно отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

«Теперь у нас будет больше шансов в поединке с Киргизией. Если Малком и Клаудиньо захотели жить в России, то они молодцы. Данный поступок можно поприветствовать, ведь по нынешним временам это редкость», — цитирует Губерниева Sport24.

19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.