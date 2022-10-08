Источник: Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получат возможность выступать за сборную России.

Российский футбольный союз (РФС) по запросу «Зенита» уже составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется, сообщил Иван Карпов в Telegram-канале.

19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.