Источник: Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России
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Российский футбольный союз (РФС) по запросу «Зенита» уже составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется, сообщил Иван Карпов в Telegram-канале.
19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.
Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.
Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.