Булыкин — о получении гражданства Малкомом и Клаудиньо: не вижу в этом ничего плохого

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

«Мы не знаем, для чего конкретно это делается. Но если есть такая законная возможность, почему не воспользоваться ею? Многие наши хоккеисты имеют американский паспорт. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди выбирают то, что им нужно, то, что им выгодно. И если это всё законно, то почему нет», — цитируют Булыкина «Известия».

Он также подчеркнул, что знает много таких примеров, когда футболисты имеют несколько паспортов.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о Малкоме и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства.