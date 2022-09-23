военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Булыкин — о получении гражданства Малкомом и Клаудиньо: не вижу в этом ничего плохого

Короткая ссылка
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.
Булыкин — о получении гражданства Малкомом и Клаудиньо: не вижу в этом ничего плохого
  • РИА Новости

«Мы не знаем, для чего конкретно это делается. Но если есть такая законная возможность, почему не воспользоваться ею? Многие наши хоккеисты имеют американский паспорт. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди выбирают то, что им нужно, то, что им выгодно. И если это всё законно, то почему нет», — цитируют Булыкина «Известия».

Он также подчеркнул, что знает много таких примеров, когда футболисты имеют несколько паспортов.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о Малкоме и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить