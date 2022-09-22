военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гендиректор «Зенита»: Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о бразильских полузащитниках петербургского футбольного клуба Малкома и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства.
Гендиректор «Зенита»: Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России
  • Gettyimages.ru

«Они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде. В случае получения российского гражданства по истечении определённого периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, если бразильские футболисты получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства. Однако для этого нужно будет провести определённое время в Российской Федерации.

«Не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определённая процедура. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре», — заключил Медведев.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» получить российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить