Гендиректор «Зенита»: Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о бразильских полузащитниках петербургского футбольного клуба Малкома и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства.

«Они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде. В случае получения российского гражданства по истечении определённого периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, если бразильские футболисты получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства. Однако для этого нужно будет провести определённое время в Российской Федерации.

«Не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определённая процедура. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб «Зенит» всячески содействует и помогает в этой процедуре», — заключил Медведев.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» получить российское гражданство.