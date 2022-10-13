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Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе

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Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сравнил себя с форвардами Килианом Мбаппе и Каримом Бензема.
Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе
  • Gettyimages.ru

«Мне нужно стать ещё лучше, если взглянуть на Бензема и Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять», — цитирует Винисиуса El Nacional.

22-летний игрок выступает за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах Примеры, забил пять мячей и сделал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал Эрлинга Холанда в качестве замены Кариму Бензема.

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