Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сравнил себя с форвардами Килианом Мбаппе и Каримом Бензема.

«Мне нужно стать ещё лучше, если взглянуть на Бензема и Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять», — цитирует Винисиуса El Nacional.

22-летний игрок выступает за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах Примеры, забил пять мячей и сделал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что «Реал» выбрал Эрлинга Холанда в качестве замены Кариму Бензема.