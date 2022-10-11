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Sky Germany: «Реал» выбрал Холанда в качестве замены Бензема

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«Реал» намерен летом 2024 года подписать контракт с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Sky Germany: «Реал» выбрал Холанда в качестве замены Бензема
  • Gettyimages.ru
  • © Rich Linley - CameraSport

Норвежец заменит в команде Бензема, чей контракт истекает в конце сезона, но, вероятно, будет продлён ещё на год, сообщает Sky Germany.

В нынешнем сезоне Холанд забил 20 мячей в 13 матчах за «горожан». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Бензема забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что у Холанда нет отступных для клубов АПЛ, для других — €200 млн.

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