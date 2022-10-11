The Athletic: у Холанда нет отступных для клубов АПЛ, для других — €200 млн

Стали известны детали контракта нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».

По информации The Athletic, с 2024 года в соглашении появится сумма отступных в размере €200 млн. Сумма будет постепенно снижаться по ходу контракта. Отмечается, что для английских клубов отступные не предусмотрены.

В нынешнем сезоне Холанд забил 20 мячей в 13 матчах за «горожан». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.