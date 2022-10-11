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Агент Кассьерры рассказал, что может повлиять на результативность игрока

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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, рассказал, что может повлиять на результативность игрока.
Агент Кассьерры рассказал, что может повлиять на результативность игрока
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я знаю Матео. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», — цитирует Петропулоса Sport24.

По его словам, он уверен, что Кассьерра начнёт скоро забивать.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что на месте Кассьерры забил бы как минимум один гол за «Зенит» в чемпионате России.

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