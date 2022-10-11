Юран рассказал, что на месте Кассьерры забил бы как минимум один гол за «Зенит» в чемпионате России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран раскритиковал колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерру за низкую результативность в чемпионате России.

«Имея такую полузащиту и играя постоянно в атаку, ноль забитых мячей… Мне это напоминает Бухарова, когда он переходил в «Зенит». Бывает такое в футболе, что, попадая в более серьёзный клуб, футболист теряется. Я бы сейчас привёл себя в порядок, один бы забил», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах РПЛ и отметился тремя результативными передачами.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее Кассьерра пожаловался на плохое качество поля в Воронеже.