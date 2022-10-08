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Кассьерра пожаловался на плохое качество поля в Воронеже

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом».
Кассьерра пожаловался на плохое качество поля в Воронеже
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Поле, если честно, плохое. На нём труднее играть в быстрый и техничный футбол. Но, как я уже сказал, сейчас уже надо фокусироваться на следующей игре», — цитирует Кассьерру «Матч ТВ».

При этом форвард положительно высказался об атмосфере во время матча.

«Очень хорошая. Практически полные трибуны, классная поддержка для хозяев поля», — добавил Кассьерра.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» занимает 13-е место с десятью очками.

Ранее Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно.

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