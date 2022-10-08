Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно
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«Будет «Зенит» рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в том числе глядя на сегодняшнюю игру? Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
По его словам, футболистам нужно проявлять себя по ходу всего сезона, чтобы перейти в более сильную команду. При этом Семак отметил, что игроки, которые покажут себя с лучшей стороны, получат хорошие предложения.
Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.
У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).
Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что потеря очков в матчах с более слабыми командами является давней проблемой сине-бело-голубых.