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Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.
Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будет «Зенит» рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в том числе глядя на сегодняшнюю игру? Если смотреть сегодняшний матч, можно на защитников обратить внимание. Атаки сегодня было мало, только стандарты какие-то», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, футболистам нужно проявлять себя по ходу всего сезона, чтобы перейти в более сильную команду. При этом Семак отметил, что игроки, которые покажут себя с лучшей стороны, получат хорошие предложения.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что потеря очков в матчах с более слабыми командами является давней проблемой сине-бело-голубых.

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