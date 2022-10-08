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Радченко назвал проблемой «Зенита» потерю очков в матчах с более слабыми соперниками

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что потеря очков в матчах с более слабыми командами является давней проблемой «Зенита».
Радченко назвал проблемой «Зенита» потерю очков в матчах с более слабыми соперниками
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У «Зенита» есть проблема, что они теряют очки в матче с не самыми сильными командами. Эта проблема не только этого сезона, она была и в прошлых. К сожалению, её пока не получается решить», — цитирует Радченко РИА Новости.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом».

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