Радченко назвал проблемой «Зенита» потерю очков в матчах с более слабыми соперниками

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что потеря очков в матчах с более слабыми командами является давней проблемой «Зенита».

«У «Зенита» есть проблема, что они теряют очки в матче с не самыми сильными командами. Эта проблема не только этого сезона, она была и в прошлых. К сожалению, её пока не получается решить», — цитирует Радченко РИА Новости.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Зенитом».