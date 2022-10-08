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Мостовой: «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Зенитом».
Мостовой: «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Факел» — молодцы, отобрали очки у лидера. Я перед матчем предполагал, что игра закончится победой «Зенита» со счётом 2:1. Почему? Посмотрел на поле, увидел настрой команды. Но «Зенит» не смог подобрать ключики к «Факелу». Что тут говорить, потеряли два очка», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал информацию, что бразильцы будут выступать за национальную сборную России после получения российского гражданства.

 

 

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