Агент Малкома и Клаудиньо назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал информацию, что бразильцы будут выступать за национальную сборную России после получения российского гражданства.

«Правда ли, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России после получения российского паспорта? Это фейк», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

«Зенит» в сентябре отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для бразильских игроков.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику южноамериканских футболистов. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.