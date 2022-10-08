Газзаев: Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний — два разных игрока

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вокруг Захаряна подняли большой шум. Сейчас ему уделяют больше внимания, как одному из лидеров «Динамо». Но он не должен думать об этом. Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний Арсен — два разных игрока», — цитирует Газзаева Sport24.

По его словам, если Захарян продолжит плохо выступать за «Динамо», то не сможет заиграть в европейском чемпионате. Он также подчеркнул, что в игре хавбека должна быть стабильность.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

Ранее известный тренер Дмитрий Хомуха согласился с тем, что Захарян не прошёл испытание большими деньгами.