Газзаев: Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний — два разных игрока
- globallookpress.com
- © Daniel Felipe Kutepov
«Вокруг Захаряна подняли большой шум. Сейчас ему уделяют больше внимания, как одному из лидеров «Динамо». Но он не должен думать об этом. Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний Арсен — два разных игрока», — цитирует Газзаева Sport24.
По его словам, если Захарян продолжит плохо выступать за «Динамо», то не сможет заиграть в европейском чемпионате. Он также подчеркнул, что в игре хавбека должна быть стабильность.
В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.
Ранее известный тренер Дмитрий Хомуха согласился с тем, что Захарян не прошёл испытание большими деньгами.