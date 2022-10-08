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Хомуха согласился с тем, что Захарян не прошёл испытание большими деньгами

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Известный тренер Дмитрий Хомуха объяснил причины спада в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Хомуха согласился с тем, что Захарян не прошёл испытание большими деньгами
  • РИА Новости

«К сожалению, проблески этой негативной тенденции прослеживались уже в прошлом сезоне. Арсен потихоньку начал снижать требования к себе. Он действовал не так ярко, как полтора года назад, когда ворвался в основу «Динамо» и влюбил в себя болельщиков. Причина кроется в ментальности российских футболистов. Увы, мы не являемся профессионалами. И большая часть, добившись локальных результатов, успокаивается. Можно ли сказать, что Захарян не прошёл испытание медными трубами и большими деньгами? Да», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Орлов отмечал, что Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой, а Захарян кричит.

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