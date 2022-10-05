Орлов: Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой, а Захарян кричит

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян уже и судьям делает замечания. Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Арсен кричит — даже карточки за это получает. Что за воспитание? Куда ты собираешься ехать за границу, если ты не профессионал. Ты думаешь, там будешь вести себя иначе? Так не бывает», — цитирует Орлова Sport24.

По его словам, хавбек снизил к себе требовательность на тренировках, а его движение стало замедленнее.

«Саша Кержаков сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать, — он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле», — добавил Орлов.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать 19-летнего полузащитника, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре Захаряна.