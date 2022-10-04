Канчельскис: несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал Захаряна

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян сейчас напоминает лишь тень самого себя. Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал его. Выход один: надо пережить этот период и как можно больше работать на тренировках», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он добавил, что Захаряну как лидеру по силам вытащить «Динамо» из кризиса.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство.