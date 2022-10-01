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Канадский вратарь «Трактора» Хэммонд объяснил, зачем приехал играть в Россию

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Канадский голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд объяснил, почему он принял решение играть за российский клуб.

«Я знаю игроков, которые ранее играли за «Трактор», у них были положительные отзывы о клубе. Я подумал, что это будет хорошей возможностью для меня играть в хоккей. Я также слышал много хорошего обо всём здесь, о самом городе. Эти причины и стали основными», — цитирует Хэммонда официальный сайт челябинского клуба.

Канадец 30 сентября дебютировал за российский клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым» (0:3). Он отразил 23 из 26 бросков по своим воротам, однако шайбы от Шакира Мухамадуллина, Михаила Науменкова и Павла Коледова поймать не смог.

Ранее министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских клубах КХЛ, покинуть страну.

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