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Власти Канады призвали своих хоккеистов, выступающих в России, объяснить своё решение

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Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), покинуть страну.
Власти Канады призвали своих хоккеистов, выступающих в России, объяснить своё решение
  • РИА Новости

«Спортсмены, которые решили играть и ассоциировать себя с Россией и Белоруссией, должны объяснить свои решения общественности. Если они находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», — заявил пресс-секретарь МИД Канады Адриан Бланшар.

В КХЛ выступают 48 игроков из Канады.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что Федерации хоккея США и Канады призвали игроков в КХЛ покинуть Россию.

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