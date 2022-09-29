Власти Канады призвали своих хоккеистов, выступающих в России, объяснить своё решение
- РИА Новости
«Спортсмены, которые решили играть и ассоциировать себя с Россией и Белоруссией, должны объяснить свои решения общественности. Если они находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», — заявил пресс-секретарь МИД Канады Адриан Бланшар.
В КХЛ выступают 48 игроков из Канады.
Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что Федерации хоккея США и Канады призвали игроков в КХЛ покинуть Россию.