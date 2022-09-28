Каменский: мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даём играть

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что Федерации хоккея США и Канады призвали игроков в КХЛ покинуть Россию.

«Я думаю, что такое решение каждый спортсмен должен принимать самостоятельно. Это надо спрашивать у самих хоккеистов. Мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даём играть, у нас все на равных правах», — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США к хоккеистам покинуть Россию.