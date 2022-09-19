Моуринью: если для пенальти игрокам «Ромы» нужно быть клоунами, я изменю тренировки

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о судействе в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:1).

«Судья сказал, что это вопрос интерпретации. Но для меня это не интерпретация. Это пенальти, и всё. Я хочу быть лучшим тренером, которым я могу быть. Если нам нужно вместо этого начать быть клоунами и притворяться, что мы ныряем в бассейне, чтобы получить пенальти, тогда я изменю наши тренировки», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

Игра на Олимпийском стадионе в Риме завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Бергамо. Победный мяч забил Джорджио Скальвини на 35-й минуте матча.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью за устные оскорбления арбитра был удалён на 57-й минуте игры.

«Рома» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Аталанта» (17) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что впервые за 67 лет «Милан», «Рома», «Ювентус» и «Интер» потерпели поражения в высшем дивизионе чемпионата Италии в один день.