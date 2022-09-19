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«Милан», «Рома», «Ювентус» и «Интер» впервые за 67 лет проиграли в Серии А в один день

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Впервые за 67 лет «Милан», «Рома», «Ювентус» и «Интер» потерпели поражения в высшем дивизионе чемпионата Италии в один день.

«Интер» уступил «Удинезе» на выезде со счётом 1:3, следом «Ювентус» потерпел поражение от «Монцы» в гостях (0:1), а несколько часов спустя «Рому» на домашнем поле обыграла «Аталанта» (0:1). Тенденцию поражений завершил «Милан», который на своём поле проиграл «Наполи» (1:2).

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента Майк Уоллес появился на заседании в форме «Торино» с фамилией российского хавбека Алексея Миранчука.

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