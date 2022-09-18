Депутат Европарламента пришёл на заседание в футболке «Торино» с фамилией Миранчука

Депутат Европарламента Майк Уоллес появился на заседании в форме «Торино» с фамилией российского хавбека Алексея Миранчука.

«Удачи «Торино» в игре с «Сассуолой»! Вперёд, «Торино», — написал Уоллес в своём Twitter.

Уоллес является уроженцем Ирландии. На выборах 2019 года он был избран депутатом Европарламента от Южного округа.

17 сентября клуб из Турина проиграл «Сассуоло» со счётом 0:1.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, который восстанавливается после травмы, не попал в заявку на матч. 26-летний футболист вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (десять очков) занимает девятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» располагается на десятой строчке (семь очков).

Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Миранчука, рассказал, когда его клиент вернётся на поле.