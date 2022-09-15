Шпинёв: в паузу на матчи сборных Миранчук будет в общей группе «Торино»
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«Всё в порядке. Восстановление идёт по плану. В паузу на матчи сборных он будет в общей группе. Сейчас нет никакого смысла форсировать. Всё на конечной фазе восстановления. В выходные состоится тур чемпионата Италии, а потом будет пауза на матчи сборных», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».
26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.
Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи» пройдёт 1 октября.
«Торино» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (11) — на втором месте. «Аталанта» (13) располагается на первой позиции.
Ранее итальянский журналист заявил, что нестабильность является проблемой Миранчука.