Итальянский журналист заявил, что нестабильность является проблемой Миранчука

Журналист Tuttomercatoweb Дмитрий Конт поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Да, в Бергамо ждали от него большего. Его настоящая проблема, как и у других русских, приехавших в Италию, — это нестабильность и физическое состояние, которое не соответствовало уровню требований Гасперини», — приводит слова Конти Legalbet.

Он также заявил, что в «Торино» игрок может перезапустить свою карьеру, однако здесь также работают требовательные к физическим кондициям тренеры. По его словам, в нынешнем сезоне Миранчуку пришло время доказать свою ценность.

«Иногда он выдавал интересные матчи, но пора стать более стабильным», — добавил Конти.

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи» пройдёт 1 октября.

«Торино» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (11) — на втором месте. «Аталанта» (13) располагается на первой позиции.

Ранее в пресс-службе «Торино» рассказали о восстановлении Миранчука.