В «Торино» заявили, что Миранчук сможет сыграть в матче с «Наполи»
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«Алексей вернётся в общую группу после международной паузы к матчу с «Наполи», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.
Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи» пройдёт 1 октября.
«Торино» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (11) — на втором месте. «Аталанта» (13) располагается на первой позиции.
Ранее агент Миранчука рассказал о восстановлении футболиста.