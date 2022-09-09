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В «Торино» заявили, что Миранчук сможет сыграть в матче с «Наполи»

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В пресс-службе «Торино» рассказали о восстановлении российского полузащитника Алексея Миранчука.
В «Торино» заявили, что Миранчук сможет сыграть в матче с «Наполи»
  • Legion-Media

«Алексей вернётся в общую группу после международной паузы к матчу с «Наполи», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи» пройдёт 1 октября.

«Торино» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (11) — на втором месте. «Аталанта» (13) располагается на первой позиции.

Ранее агент Миранчука рассказал о восстановлении футболиста.

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