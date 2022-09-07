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Агент Миранчука рассказал о восстановлении футболиста

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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление игрока.
Агент Миранчука рассказал о восстановлении футболиста
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти сказал, что Миранчук присоединится к команде после матча сборных в конце сентября. Настрой у него отличный, боевой! Ничего страшного не произошло, травмы случаются у всех. Лёша и преодолевает, и готовится побеждать вместе с «Торино»», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (десять очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (13 очков) располагается на первом месте.

Ранее «Торино» без Миранчука обыграл «Лечче» в матче Серии А.

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