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«Торино» без Миранчука обыграл «Лечче» в матче Серии А

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«Торино» одержал победу над «Лечче» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Олимпико ди Торино» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Мяч забил Никола Влашич (40-я минута).

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук из-за травмы не принял участия в матче. 26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Россиянин вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, рассказал о ходе восстановления хавбека.

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