«Торино» без Миранчука обыграл «Лечче» в матче Серии А
Встреча на стадионе «Олимпико ди Торино» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Мяч забил Никола Влашич (40-я минута).
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук из-за травмы не принял участия в матче. 26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Россиянин вернётся в строй после паузы на матчи сборных.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, рассказал о ходе восстановления хавбека.