Агент Миранчука сообщил, что восстановление футболиста идёт по плану

Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления полузащитника «Торино».

«Всё в порядке, Алексей лечится, проходит полный комплекс мероприятий. Всё идёт по плану», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (семь очков) занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (десять очков) располагается на второй позиции.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда ожидается возвращение Миранчука.