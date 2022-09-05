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Агент Миранчука сообщил, что восстановление футболиста идёт по плану

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Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления полузащитника «Торино».
Агент Миранчука сообщил, что восстановление футболиста идёт по плану
  • Legion-Media

«Всё в порядке, Алексей лечится, проходит полный комплекс мероприятий. Всё идёт по плану», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (семь очков) занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (десять очков) располагается на второй позиции.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда ожидается возвращение Миранчука.

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