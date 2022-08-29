В «Торино» сообщили, что Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда ожидается возвращение в строй российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», — цитирует Ваньяти Sport24.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

16 августа «Торино» объявило результаты медобследования Миранчука.

«Торино» (семь очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (семь) возглавляет чемпионат.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о возможном судебном процессе с «Аталантой» из-за невыплат итальянским клубом траншей по переходу Миранчука.