В «Торино» сообщили, что Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных
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«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», — цитирует Ваньяти Sport24.
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
16 августа «Торино» объявило результаты медобследования Миранчука.
«Торино» (семь очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (семь) возглавляет чемпионат.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о возможном судебном процессе с «Аталантой» из-за невыплат итальянским клубом траншей по переходу Миранчука.