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Цорн высказался о возможном суде с «Аталантой» из-за Миранчука

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о возможном судебном процессе с «Аталантой» из-за невыплат итальянским клубом траншей по переходу полузащитника Алексея Миранчука.
Цорн высказался о возможном суде с «Аталантой» из-за Миранчука
  • Legion-Media
  • © Nicolo Campo

«ФИФА в сентябре должна дать разъяснения. По другим трансферам, которые мы делаем, деньги получаем. Планируем ли судиться с «Аталантой»? Подождём, что скажет ФИФА, какие будут реакции, а потом посмотрим. Сколько получили? Детальные вопросы к финансовому директору», — цитирует Цорна «Чемпионат».

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Миранчук отличился в дебютном матче за команду из Турина. В перерыве встречи с «Монцей» он был заменён из-за травмы.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, сообщил, что на восстановление Миранчуку потребуется около 30 дней.

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