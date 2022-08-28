Цорн высказался о возможном суде с «Аталантой» из-за Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о возможном судебном процессе с «Аталантой» из-за невыплат итальянским клубом траншей по переходу полузащитника Алексея Миранчука.

«ФИФА в сентябре должна дать разъяснения. По другим трансферам, которые мы делаем, деньги получаем. Планируем ли судиться с «Аталантой»? Подождём, что скажет ФИФА, какие будут реакции, а потом посмотрим. Сколько получили? Детальные вопросы к финансовому директору», — цитирует Цорна «Чемпионат».

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Миранчук отличился в дебютном матче за команду из Турина. В перерыве встречи с «Монцей» он был заменён из-за травмы.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, сообщил, что на восстановление Миранчуку потребуется около 30 дней.