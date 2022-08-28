Цорн высказался о возможном суде с «Аталантой» из-за Миранчука
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«ФИФА в сентябре должна дать разъяснения. По другим трансферам, которые мы делаем, деньги получаем. Планируем ли судиться с «Аталантой»? Подождём, что скажет ФИФА, какие будут реакции, а потом посмотрим. Сколько получили? Детальные вопросы к финансовому директору», — цитирует Цорна «Чемпионат».
26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.
В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.
Миранчук отличился в дебютном матче за команду из Турина. В перерыве встречи с «Монцей» он был заменён из-за травмы.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, сообщил, что на восстановление Миранчуку потребуется около 30 дней.