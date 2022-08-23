Агент Миранчука: на восстановление Алексея потребуется около 30 дней

Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления полузащитника «Торино».

«Я с самого начала говорил, что на восстановление потребуется, как минимум, 30 дней. Я не понимаю, почему придумывают какие-то проблемы с сухожилиями. У Алексея повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Восстановление идет, все хорошо», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По его словам, было обидно получить травму в дебютном матче за итальянский клуб.

«Но с этим ничего не сделаешь. Это жизнь, это футбол. Ничего не поделаешь», — сказало Шпинёв.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Миранчук сможет выйти на свой уровень после травмы.