Сёмин считает, что Миранчук восстановится после травмы и вернётся на свой уровень

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сможет выйти на свой уровень после травмы.

«Восстановление Александра будет зависеть от его трудолюбия и характера. Я полагаю, что Миранчук сможет вернуться на свой прежний уровень. Он должен понимать, что другого шанса у него, наверное, уже не будет», — цитирует Сёмина РИА Новости.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра I—II степени. Восстановление займёт 30—40 дней.

Ранее Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.