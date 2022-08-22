Сёмин: Кварацхелия хорошо себя проявляет и сейчас становится звездой «Наполи»
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«Хвича очень трудолюбив и играет на своих лучших качествах. Он очень любит футбол. Ему доверили место в составе, он хорошо себя проявляет и сейчас становится звездой Неаполя. Его папа — бывший футболист, и я думаю, что он не позволит ему никаких излишеств», — цитирует Сёмина РИА Новости.
Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2. Футболист отметился голом в матче. К клубу из Неаполя хавбек присоединился в 2022 году.
Ранее Сёмин назвал нового нападающего «Адана Демирспор» Артёму Дзюбу лучшим форвардом РПЛ за последние пять лет.