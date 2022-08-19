Сёмин заявил, что Дзюба вписал своё имя золотыми буквами в историю российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает нового нападающего «Адана Демирспор» Артёму Дзюбу лучшим форвардом Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние пять лет.

«По спортивным показателям Дзюба — лучший нападающий РПЛ за последние пять лет. Забитые мячи и голевые передачи говорят сами за себя. Выдающийся игрок!» — приводит слова Сёмина Sport24.

Он также заявил, что Дзюба неоднократно доказывал, что у него чемпионский характер. По его словам, форвард является лидером как на поле, так и за его пределами.

«Можно сказать, что Дзюба золотыми буквами вписал своё имя в историю российского футбола», — добавил Сёмин.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о характере Дзюбы.