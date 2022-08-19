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Божович: Дзюба — победитель по характеру

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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о характере нового форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
Божович: Дзюба — победитель по характеру
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Какой Дзюба по характеру? Победитель. Он человек, который везде хочет выигрывать — для команды это очень хороший игрок. Получится ли у него в Турции? Думаю, если он что-то захочет, то всё сможет», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Божович рассказал об отношении к россиянам в Европе и о политизации спорта.

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