Божович: то, как относятся к российским спортсменам в Европе, — это стыдно

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал об отношении к россиянам в Европе и о политизации спорта.

«Вообще спорт должен быть вне политики. Но, к сожалению, как мы видим, сейчас всё — политика. В Европе на словах много демократии, но на деле это не так. То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, — это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

11 августа Бах сообщил, что организация по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Ранее Божович прокомментировал массовый отъезд зарубежных футболистов из клубов РПЛ.