Божович: все уехавшие из России легионеры — предатели

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал массовый отъезд зарубежных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все легионеры, которые уезжают из России, — предатели. Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Не хочу сказать, что военная операция — хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем», — цитирует Божовича Sport24.

Он подчеркнул, что покинувшие Россию футболисты предали своих товарищей по команде и всех тех людей, которые платили им огромные деньги.

«Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России», — подчеркнул тренер.

Божович также назвал отстранение российских сборных и клубов от международных стартов настоящим позором.

«Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут», — заключил он.

ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Луис Фернандо Менезес Гарсия, агент вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, сообщил, когда бразильские легионеры прибудут в расположение «Зенита».