Балахнин — о молодых футболистах «Ростова»: не стоит петь дифирамбы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о прогрессе в команде ряда молодых футболистов.

«Речь идёт об общей тенденции. Сейчас молодые ребята имеют возможность получать практику практически во всех клубах РПЛ, кроме «Зенита», поскольку большое количество иностранцев уехало, как это произошло и в «Ростове». И слава богу, жёлто-синие позаботились о том, чтобы найти им замену, заблаговременно. Ещё в прошлом сезоне регулярно выходили на поле Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин и другие. Теперь они подросли и смотрятся гораздо увереннее», — заявил тренер в интервью RT.

Также он призвал не хвалить их раньше времени.

«Делать смелые прогнозы сейчас — неблагодарное занятие. Мы видели полным-полно футболистов, которые ярко начинали, а потом уходили в никуда... Поэтому не стоит петь дифирамбы раньше времени», — добавил специалист.

Ранее Балахнин объяснил, почему Уткин и Комличенко оказались не нужны топ-клубам.