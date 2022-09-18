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Балахнин — о молодых футболистах «Ростова»: не стоит петь дифирамбы

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о прогрессе в команде ряда молодых футболистов.
Балахнин — о молодых футболистах «Ростова»: не стоит петь дифирамбы
  • РИА Новости

«Речь идёт об общей тенденции. Сейчас молодые ребята имеют возможность получать практику практически во всех клубах РПЛ, кроме «Зенита», поскольку большое количество иностранцев уехало, как это произошло и в «Ростове». И слава богу, жёлто-синие позаботились о том, чтобы найти им замену, заблаговременно. Ещё в прошлом сезоне регулярно выходили на поле Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин и другие. Теперь они подросли и смотрятся гораздо увереннее», — заявил тренер в интервью RT.

Также он призвал не хвалить их раньше времени.

«Делать смелые прогнозы сейчас — неблагодарное занятие. Мы видели полным-полно футболистов, которые ярко начинали, а потом уходили в никуда... Поэтому не стоит петь дифирамбы раньше времени», — добавил специалист.

Ранее Балахнин объяснил, почему Уткин и Комличенко оказались не нужны топ-клубам.

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