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Балахнин объяснил, почему Уткин и Комличенко оказались не нужны топ-клубам

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, почему Даниил Уткин и Николай Комличенко раскрылись в команде.
Балахнин объяснил, почему Уткин и Комличенко оказались не нужны топ-клубам
  • РИА Новости

«Краснодар» очень трепетно относится к собственным воспитанникам. Однако даже после года в Грозном родной клуб не продлил с Уткиным контракт. Там несколько другой подход к игре и требуются исполнители иного плана... В «Ростове» Даниил призван созидать и организовывать атаки. При этом большую часть моментов он создаёт при розыгрышах стандартных положений», — заявил специалист в интервью RT.

Также он назвал абсолютно верной покупку Комличенко.

«Здесь история, как и с Уткиным. Форвард готовился к сезону с «Динамо» и ездил на все сборы, но по тем или иным причинам не подошёл, проиграл конкуренцию. В Москве он мог бы сидеть на скамейке, но «Ростов» вернул его, выкупив контракт. Безусловно, команде был жизненно необходим забивной футболист. Это говорит о многом», — добавил тренер.

Ранее Балахнин подчеркнул, что после возвращения штаба Карпина «Ростов» моментально заиграл.

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