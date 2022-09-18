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Балахнин: после возвращения штаба Карпина «Ростов» моментально заиграл

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе в команде Валерия Карпина.
Балахнин: после возвращения штаба Карпина «Ростов» моментально заиграл
  • РИА Новости

«Его можно назвать её основной звездой. Это было хорошо заметно после ухода тренера в сборную России в начале прошлого сезона. Жёлто-синие провалились на глазах, хотя на смену ему пришёл опытный Юрий Сёмин. Футболисты показывают результат, конечно, не столько из-за харизмы Валерия Георгиевича и не только благодаря ему лично. Важен каждый человек в штабе. Там собраны очень квалифицированные специалисты, аналитики и тренеры по физподготовке, например испанцы Фернандо Лопес и Альваро Сайабера. После их возвращения южане моментально заиграли», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Балахнин назвал заслуженным второе место «Ростова» в РПЛ.

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