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Круглов: пришло время создать свою альтернативу КМ по биатлону

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Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Николай Круглов высказался о соревнованиях внутри России в свете санкций.
Круглов: пришло время создать свою альтернативу КМ по биатлону
  • Gettyimages.ru
  • © sampics

«В условиях отстранения российских биатлонистов от международных стартов пришло время создать альтернативу Кубку мира, который проводится под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU)», — приводит его слова «Матч ТВ».

Круглов подчеркнул, что необходимо сделать такой же продукт, как делает Международный союз биатлонистов (IBU), с точки зрения организации соревнований и телевизионной картинки.

«Я думаю, что цифры по просмотрам у нас будут ненамного меньше, чем у Кубка мира, учитывая, что биатлонная аудитория в России и Белоруссии запредельная», — заключил спортсмен.

Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.





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