Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах по состоянию здоровья

Тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал, почему призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов не примет участия в гонках на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов. Пока состояние не позволяет ему выступать», — цитирует Башкирова «Матч ТВ».

По его словам, для того чтобы сохранить Логинова на сезон, было принято решение пропустить этап в Белоруссии.

«Поездка в Чайковский на чемпионат России пока тоже под вопросом», — добавил Башкиров.

30-летний Логинов также из-за болезни пропустил этап Кубка Содружества в Сочи.

Биатлонист завоевал две бронзовые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что, несмотря на отстранение, россияне должны выступить на высоком уровне в сезоне-2022/23.