Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах по состоянию здоровья
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«Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов. Пока состояние не позволяет ему выступать», — цитирует Башкирова «Матч ТВ».
По его словам, для того чтобы сохранить Логинова на сезон, было принято решение пропустить этап в Белоруссии.
«Поездка в Чайковский на чемпионат России пока тоже под вопросом», — добавил Башкиров.
30-летний Логинов также из-за болезни пропустил этап Кубка Содружества в Сочи.
Биатлонист завоевал две бронзовые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что, несмотря на отстранение, россияне должны выступить на высоком уровне в сезоне-2022/23.