Шашилов призвал российских биатлонистов настраиваться на полноценный сезон

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что, несмотря на отстранение, россияне должны выступить на высоком уровне в сезоне-2022/23.

«Сезон будет в любом случае. Разницы не вижу. Тут бегает Динара Алимбекова, которая входит в топ-5 в мире. Молодёжи есть куда подтянуться. Через год уже можно что-то от них требовать. Взрослым есть с кем соревноваться», — цитирует Шашилова РИА Новости.

При этом тренер признался, что будет следить за Кубком мира по биатлону.

«Они следят за нами, мы — за ними. Надо быть в курсе всего», — заключил Шашилов.

Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала о мотивации после отстранения российских спортсменов.