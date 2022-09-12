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Гурцкая: у Норманна деньги перевесили настолько, что он готов стать врагом Норвегии

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Агент Тимур Гурцкая высказался о переходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московское «Динамо».
Гурцкая: у Норманна деньги перевесили настолько, что он готов стать врагом Норвегии
  • globallookpress.com
  • © Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency

«Мотивация возвращения Норманна в Россию ― деньги. Когда он уезжал, преподносил так, что не может здесь находиться. Видимо, деньги перевесили настолько, что парень готов отказаться от сборной, стать врагом норвежского народа», — цитирует агента «Чемпионат».

При этом Гурцкая добавил, что трансфер получился очень качественным. Он отметил, что адаптация игрока пройдёт быстро.

6 сентября «Динамо» объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Главный тренер сборной Норвегии принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».

Ранее Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Динамо».

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