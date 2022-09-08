Гол Нкетиа принёс победу «Арсеналу» в матче ЛЕ с «Цюрихом»
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Игра группы А на стадионе «Кибунпарк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.
В составе канониров мяч забил Маркиньос (16-я минута), Эдди Нкетиа (62-я). В швейцарской команде отличился Мирлинд Крюэзю (44-я).
Перед началом второго тайма футболисты команд выстроились в центральном круге и почтили минутой молчания память королевы Елизаветы II, которая была болельщицей «Арсенала».
Ранее сообщалось, что начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах.