Гол Нкетиа принёс победу «Арсеналу» в матче ЛЕ с «Цюрихом»

«Цюрих» на своём поле в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил лондонскому «Арсеналу».

Игра группы А на стадионе «Кибунпарк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Микеля Артеты.

В составе канониров мяч забил Маркиньос (16-я минута), Эдди Нкетиа (62-я). В швейцарской команде отличился Мирлинд Крюэзю (44-я).

Перед началом второго тайма футболисты команд выстроились в центральном круге и почтили минутой молчания память королевы Елизаветы II, которая была болельщицей «Арсенала».

Ранее сообщалось, что начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах.