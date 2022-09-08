Начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах
- AP
- © Daniel Cole
Начало игры было отложено из-за беспорядков на трибунах. На стадионе столкнулись фанатские группировки французского и немецкого клубов, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Матч должен был начаться в 19:45 мск на стадионе «Ниццы».
Помимо «Ниццы» и «Кёльна», в группе D выступают чешский «Словацко» и сербский «Партизан».
Ранее в УЕФА не смогли ответить на вопрос о запрете стран Балтии на въезд российских спортсменов.