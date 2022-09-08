Начало матча Лиги конференций «Ницца» — «Кёльн» отложили из-за беспорядков на трибунах

«Ницца» принимает на своём поле «Кёльн» в матче первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Начало игры было отложено из-за беспорядков на трибунах. На стадионе столкнулись фанатские группировки французского и немецкого клубов, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Матч должен был начаться в 19:45 мск на стадионе «Ниццы».

Помимо «Ниццы» и «Кёльна», в группе D выступают чешский «Словацко» и сербский «Партизан».

Ранее в УЕФА не смогли ответить на вопрос о запрете стран Балтии на въезд российских спортсменов.